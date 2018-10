Die Presse: Was raten Sie einer Ärztin, die einen Patienten behandeln will, aber nicht darf, weil er nach einem Arzt verlangt?



Peter Hacker: Sich so zu verhalten, wie es die Spielregeln vorsehen, und diesem Patienten klarzumachen, dass man sich das Personal und das Geschlecht eines Arzts in einem öffentlichen Spital nicht aussuchen kann.



Sagen wir, der Patient weigert sich partout und fordert vehement einen Arzt.