Gefälschte OP-Protokolle: Oberärzte solidarisieren sich mit AKH-Chirurg

Der AKH-Arzt, dem vorgeworfen wird, seinen Namen in Protokolle von Operationen eingetragen zu haben, die er nicht durchgeführt hat, erhält Unterstützung von zwölf leitenden Oberärzten des AKH. In einem Brief an Markus Müller, dem Rektor der Medizinischen Universität Wien, solidarisieren sie sich mit dem beschuldigten Chirurgen und bezeichnen ihn – „unabhängig der erhobenen Vorwürfe“ – als „offenen, kritischen, fordernden und zielgerechten Vorgesetzten“.