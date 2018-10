Wien wird zur namenlosen Stadt

Wien. Ein Mieter, der bei der Datenschutzbehörde angefragt hatte, warum sein Name ersichtlich sei, löste eine Kettenreaktion aus. An Tausenden Bauten werden nun Namensschilder durch Top-Nummern ersetzt, und überhaupt verschwinden in der Stadt nach und nach (öffentlich ersichtliche) Namen. Wie Wien zu einer Stadt der Namenlosen und der Nummern wird – und wo sich der Datenschutz doch nicht gegen „Frau X“ und „Hofrat Y“ durchsetzt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.10.2018)