Neuer Markt: Die Arbeiten an der neuen Piazza starten

Wien. Der Neue Markt wird umgestaltet. Wie der Platz inmitten der Innenstadt, westlich hinter der Kärntner Straße, final aussehen wird, das ist noch nicht ganz klar – aber so, wie wir ihn bisher kannten, ist er jedenfalls schon einmal Geschichte: Am Montag wurde mit dem Abbau des Donnerbrunnens begonnen. Dieser soll für die Zeit der Renovierung eingelagert und später wiederaufgebaut werden.

Wie die Oberfläche des Platzes nach der Neugestaltung dann final aussehen soll, das ist noch offen. Dafür, so heißt es aus dem Büro von Bezirksvorsteher Markus Figl, sei auch noch Zeit: Nun wird der Brunnen abgetragen, das sei eine komplexe Angelegenheit und dürfte einige Wochen bis Monate dauern. Anfang 2019 kommen dann die Bagger und starten die Arbeiten an der Tiefgarage. Und in anderthalb bis zwei Jahren ist dann, wenn die Garage fertig ist, die Oberfläche an der Reihe.

Und zumindest was unter die Erde kommt ist bereits klar: Der Garagenbetreiber „Best in Parking“ hat schon seit vorigem Jahr einen Baubescheid, nun, da man sich unter anderem mit Eigentümern von Kellern unter dem Platz einig wurde, kann auch gebaut werden: Unter dem neuen Markt entsteht eine vierstöckige Garage mit Platz für 360 Autos und 40 Motorräder.

In weiterer Folge wird auch die Oberfläche neu gestaltet. Auch, wenn die Details erst ausgearbeitet werden, sind die Eckpunkte klar: Der ruhende Verkehr kommt unter die Erde, an der Oberfläche wird die Zahl der Stellplätze minimiert und auch der fahrende Verkehr beruhigt: Der Platz soll jedenfalls zum Teil zur Fußgängerzone werden, heißt es im Bezirk.

Weil aber Geschäftsbetreiber und Anrainer Zufahrtswege brauchen, Standplätze für Taxis bleiben sollen und auch die Route des Citybusses weiter über den Neuen Markt führen soll, werde ein Teil wohl zur Begegnungszone werden.

Anrainer und Geschäftsleute sollen jedenfalls Mitspracherecht bekommen. Statt dem Durcheinander mit Parkplatz-Charakter soll eine weitere hübsche Flaniermeile entstehen: Mit Sitzgelegenheiten, Schanigärten, Begrünung, Platz für Märkte, und so weiter. Vorerst aber wird der Platz zur Baustelle – und die Neugestaltung wird die Bewohner wohl mindestens noch bis 2022 beschäftigen. Aber das ist ohnehin nicht neu. Die frühere Bezirksvorsteherin Ursula Stenzl hat schon 2006 über das Projekt, das schon lange Jahre zuvor diskutiert wurde, abstimmen lassen. Damals fiel die Entscheidung dagegen aus.

Fertigstellung dauert bis 2022

Bei einer neuen Befragung 2012 sprachen sich Anrainer und Geschäftsleute dann doch für eine Garage und für Verkehrsberuhigung aus. Aber auch die existierenden Pläne für eine Neugestaltung, die derzeit nun durchgearbeitet werden, sind nicht neu: Die, so heißt es im Bezirk, seien auch bis zu zehn Jahre alt – und entsprechend bestehe nun Bedarf an einer neuen Detailplanung. (cim)

–

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.10.2018)