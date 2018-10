Wiener Polizei straft "Oida"-Sager

Ein Vorfall in Wien vor rund zwei Wochen sorgt für Aufregung: Ein 23-jähriger Fotograf war laut Medienberichten Zeuge eines Polizeieinsatzes geworden und hatte aus etwa 20 Metern Entfernung Fotos geschossen. Die Polizei hatte ihn daraufhin zu Rede gestellt und kontrolliert. Bei dem Gespräch zwischen dem Beamten und dem 23-Jährigen war dem Fotografen das Wort "Oida" entschlüpft. Die Folge: Er wurde nun wegen Anstandsverletzung angezeigt, ihm drohen 100 Euro Strafe.

Das Wort sei ein Wiener Ausruf, rechtfertigt sich der Mann. Er habe es wie "der Mundl" (aus der ORF-Sendung "Ein echter Wiener geht nicht unter", Anm.) verwendet, sagte er der Zeitung "Heute". Er hat gegen die Strafe Einspruch erhoben, dieser ist binnen zwei Wochen möglich.

"Oida" entspreche nicht einem angemessenen Ton gegenüber der Polizei, so Polizeisprecher Harald Sörös. „Jedes Kind lernt in der Volksschule, wie man mit der Polizei zu sprechen hat", erklärte er in der Zeitung "Krone".

Auch auf Twitter sorgte die Causa bereits für Diskussion.

Menschen mit "Oida" anzureden entspricht (auch in Wien) nicht dem guten Ton. -Das sollte hinlänglich bekannt sein. Grundsätze des üblichen Sprachgebrauchs werden u.a. in der Volksschule vermittelt. Somit sollte klar sein, dass man auch Polizisten nicht mit "Oida" anspricht. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 17. Oktober 2018

(red.)