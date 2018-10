Rot-grüner Zwist um Teilung der 13A-Strecke

Die mögliche Streckenteilung der Buslinie 13A in Wien sorgt weiterhin für Unmut. Die Bezirke Wieden, Margareten, Mariahilf, Josefstadt und Alsergrund protestieren am Donnerstag gegen die Routen-Variante und appellieren an den grünen Bezirksvorsteher des siebten Bezirks, Markus Reiter, seinen Widerstand gegen die anderen Routen-Varianten aufzugeben. Auch Reiters Stellvertreter Gallus Vögel (SPÖ) stellt sich gegen ihn. Die Entscheidung um die neue Linienführung des 13A soll in den nächsten Tagen fallen.

"Die drohende Teilung des 13A bedeutet nicht nur eine massive Qualitätseinbuße für die Fahrgäste, sondern auch eine ungebührliche Belastung für die Menschen in unseren Bezirken", heißt es in der gemeinsamen Aussendung der Bezirksvorsteher am Donnerstag. Gemeinsam mit dem Betriebsrat der BuslenkerInnen der Wiener Linien sowie der Arbeiterkammer Wien aus gäbe es eine "breite Allianz gegen die drohende Teilung des 13A."

Sie fordern den Bezirksvorsteher des 7. Bezirks, Markus Reiter, auf, "seine ablehnende Haltung rasch zu überdenken" und der Route „Neubaugasse“ zuzustimmen. Dies sei von Experten als "die beste Variante" ausgewiesen worden. Auch die für die Bezirksvorsteher "zweitbesten Variante", eine Route durch die „Zollergasse“ sei einer Teilung zu bevorzugen. Sie drängen auf eine rasche Lösung des Streits angesichts der bald anstehenden Bauarbeiten zur Erweiterung des U-Bahnnetzes.

Auch Gallus Vögel, der stellvertretende Bezirksvorsteher im siebten Bezirk stellt sich in einer Aussendung am Donnerstag gegen den Bezirksvorsteher. "Der 13A ist die am meisten genutzte Buslinie Wiens." Reiter riskiere durch sein Beharren, "dass der 13A im siebten und achten Bezirk in der Variante 13B als kleiner Linienbus fahren soll."

(red.)