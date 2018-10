Neues Design für Wiener Haltestellen

Die Straßenbahn- und Bushaltestellen in Wien bekommen ein neues Design. Fahr- und Umgebungspläne werden im A3-Format und damit doppelt so groß wie derzeit zur Verfügung stehen. Auch die Bezeichnung der Haltestelle wird größer dargestellt. Das kündigten Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und die Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl am Freitag an.

Pläne und Schilder werden - wie der Monitor mit der Abfahrtszeit für die nächste Straßenbahn bzw. den nächsten Bus, Lautsprecher und Liniensymbole - an einem einzigen Mast angebracht. Dieser kann bis zu 3,65 Meter hoch sein und hat an der Spitze ein Licht mit dem Logo der Wiener Linien, das schon von weitem den Standort der Haltestelle signalisieren soll.

Ausgangspunkt für die Neugestaltung war ein Ideenwettbewerb, den "Dottings - Industrial Design" für sich entschieden hat, hieß es in einer Aussendung der Wiener Linien. Die Umstellung wird im Zuge geplanter Bauvorhaben ab 2019 erfolgen. Begonnen wird bei den geplanten Verlängerungen der Straßenbahn-Linien D und O.

Stadträtin Ulli Sima und Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl präsentieren die neuen Haltestellen. – Wiener Linien/Christian Jobst

(APA)