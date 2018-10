Tanzabend im einstigen Supermarkt

Wien. Der erste Eindruck: eine Mischung aus Hotellobby und TV-Studio. Wände in neutralem Gelb, sonst sauberes Weiß und viel Technik, die von der Decke hängt. In Summe nicht unbedingt das, was man sich in Wien unter Ballsaal vorstellt. Trotz mächtigen Lusters.

Wobei: Mehr wäre von Räumen, in denen früher eine Filiale der pleitegegangenen Supermarktkette Zielpunkt untergebracht war, auch viel verlangt. Und mehr will Thomas Kraml auch nicht. Er habe mit „Der Ballsaal“ einen modernen Ort zum Tanzen „abseits teurer Bälle im Palais und der verstaubten, schmuddeligen Tanzcafés“ schaffen wollen, sagt er. Mit Livemusik und Bands in Nadelstreif. Und die nüchternen Wände seien übrigens Absicht – sie sollen nämlich passend zum Event mit Projektionen aufgemotzt werden.

Kraml ist Mehrfachtanzschulbesitzer und aus der ORF-Show „Dancing Stars“ bekannt. Die Idee für einen (von der Tanzschule unabhängigen) Ballroom hatte er schon lang, aber es sei schwer gewesen, einen passenden innerstädtischen Raum zu finden. Der ehemalige Supermarkt, den er „bis auf den Estrich entkernt hat“, hat sich als praktischer entpuppt als gedacht. Da früher ein Kino hier war, gibt es eine Akustikdecke, der Kühlraum ist das Getränkelager für die Bar. Vorläufig wird Kraml an drei Tagen (Freitag, Samstag, Sonntag, Eintritt: sieben Euro) Tanzabende veranstalten. Zusätzlich werden die Räume für Firmenevents etc. fremdvermietet. Türsteher werde es keinen geben, echten Dresscode auch nicht. Und beim Publikum richtet sich Kraml auf Ältere ein: „Das wird keine Jugendparty.“ (uw)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.10.2018)