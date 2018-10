Die 28 Arterien der Stadt: Was man über die Straßenbahn wissen sollte

Wien. Für die Straßenbahn war der Montag kein guter: Gleich zwei Oberleitungen wurden in der Früh beschädigt – ein Ladekran krachte am Zimmermannplatz im neunten Bezirk in eine Leitung, wenig später machte ein Lkw auf der Hütteldorfer Straße eine Oberleitung untauglich. Insgesamt 16 Linien waren zwischenzeitlich unterbrochen – mehr als die Hälfte aller Straßenbahnlinien, die es in Wien gibt. Zeit, um sich die Straßenbahn in Wien einmal genauer anzusehen - in Zahlen von eins bis 306 Millionen.