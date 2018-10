Yppenplatz: Revolte der Marktstandler

Wien. Die neue Wiener Marktordnung sorgt weiter für Protest – derzeit etwa am Yppenplatz. Und zwar bei den Bauern, die hier einpendeln und ihre Ware verkaufen, bei Spezialitätenanbietern, beim Fleischer oder Bäcker, die ihre Ware, anders als die Marktstandler am nahen Brunnenmarkt, auch selbst produzieren. Und zu eingeschränkten Zeiten oder beim Bauernmarkt am Freitag und Samstag verkaufen – schließlich erhalten sie nebenbei auch einen Produktionsbetrieb.

Dort, am Yppenplatz, wächst der Protest, schließlich sollen sie laut neuer Marktordnung nun dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von acht bis zwölf Uhr öffnen. Die Marktstandler haben sich nun an den Bezirksvorsteher sowie an die zuständige Stadträtin, Ulli Sima (SPÖ), gewendet und starten eine Unterschriftenaktion. Denn wenn die neue Marktordnung, wie sie seit 1. Oktober gilt, bleibt, dann bringe das den beliebten Bauernmarkt am Freitag und Samstag um.

Denn hier seien die Voraussetzungen andere als auf anderen Märkten, wie Thomas Anderl von der Arge Rosenauerwald erklärt: Die sogenannte Nordzeile am Yppenplatz, also der Teil der Payergasse, der am Yppenplatz liegt, war ursprünglich als Wochenmarkt gewidmet. An zwei Tagen pro Woche, Freitag und Samstag, war die Straße für den Verkehr gesperrt und dort Marktbetrieb, in der übrigen Zeit war dieser Teil der Payergasse verparkt und für den Durchzugsverkehr frei. Für die Marktstandler ein – weitgehend – gutes Modell: Schließlich sind darunter neben der Arge Rosenauerwald, die dort Frischeprodukte aus dem Waldviertel verkauft, etwa drei Bauern aus dem Umland, die zu den Markttagen einpendeln (und in der übrigen Zeit auf ihren Höfen arbeiten müssen), oder ein Bäcker aus Gerasdorf, der nur an Markttagen nach Wien pendelt. Nun, der neuen Marktordnung entsprechend, sollen diese Geschäfte auch nach den neuen, verpflichtenden „Kernöffnungszeiten“ öffnen, also fünf Tage pro Woche.

Für die Unternehmer sei das unmöglich, sagt Anderl, außerdem nicht rentabel. „Das ist ein Angriff auf die unternehmerische Freiheit und ein Eingriff in die Zeitsouveränität“, sagt er. Die Marktstandler haben sich zum Protest zusammengetan, schließlich ist das Marktamt bereits aktiv: Werner Bauer, der Bäcker aus Gerasdorf, etwa, hat, wie mehrere Standler, eine „Ermahnung“ erhalten. Mit der Ankündigung, ein dreimaliger Verstoß gegen die Marktordnung könne ein „Widerrufsgrund“ sein. Es drohe also ein Standortentzug.

Amt ist bereits aktiv

Aber gegen die Marktordnung protestieren am Yppenplatz nicht nur diejenigen, die nur tageweise verkaufen. „Der Markt läuft immer besser, im Laufe der Jahre haben wir herausgefunden, was unsere Kernöffnungszeiten sind, wie es möglich ist, wirtschaftlich durchzukommen“, so etwa Irene Strobl vom Spezialitätengeschäft La Salvia. Wochentags sei von 15 bis 18 Uhr „nicht die Hölle los“, „ganz einfach, weil unsere Klientel, die Trüffel, guten Wein und Käse kauft, zu der Zeit arbeitet und nicht spazieren geht“. Die Bauern, den Fleischer, den Käseproduzenten oder Spezialitätenhändler zu zwingen, zu toten Zeiten zu öffnen, sei das Ende des Marktbetriebs, wie man ihn kennt.

Dem Markt nehme man so jede Entwicklungsmöglichkeit. Andere Öffnungszeiten seien teils denkbar, aber nur, wenn sich die aus dem Marktbetrieb entwickeln, nicht durch Zwang eines Amtes. Vom Marktamt bzw. dem Ressort Sima war am Montag nicht zu erfahren, wie man mit den neuerlichen Protesten umgehen will. (cim)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.10.2018)