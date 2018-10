Sicherheit 2017: Weniger Opfer, kurze Verfahren

Wien. 2017 wurden von österreichischen Gerichten 30.746 Delikte rechtskräftig verurteilt. Die Dauer von Justizverfahren hat sich kontinuierlich verkürzt und ist auch 2017 auf einem Tiefstand, geht aus dem Sicherheitsbericht 2017 des Justizressorts hervor, der heute, Mittwoch, dem Ministerrat vorgelegt wird. Die Zahl der Opfer ist ebenfalls leicht gesunken: auf 286.793.

Im Vorjahr kam es zu 62.216 Strafanträgen und Anklagen, was im Vergleich zu 2016 einen Rückgang von 1258 Fällen bedeutet. Die Zahl der Enderledigungen durch die Gerichte ist leicht zurückgegangen, ebenso die urteilsmäßigen Erledigungen. 2017 erfolgten weniger Verurteilungen als 2016, die Zahl der Freisprüche stieg. Die Verfahrensdauer verkürzte sich auf einen bundesweiten Median im Berichtsjahr von 1,1 Monaten (für landesgerichtliche Verfahren). 2017 wurden von österreichischen Gerichten 30.746 Delikte rechtskräftig verurteilt. 85,8 Prozent der Verurteilten waren Männer. 57,7 Prozent waren Österreicher, 42,3 Prozent ausländische Staatsangehörige.

Mit 8945 inhaftierten Personen gab es 2017 im Vergleich zu 2016 beinahe keine Veränderung. Der Anteil der Ausländer an allen Gefangenen stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an, zuletzt auf mehr als 50 Prozent. Der Anteil der Frauen an inhaftierten Personen betrug 5,9 Prozent. (APA)

