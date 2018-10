13A oder: Alle gegen Reiter

Es passiert, gerade in Wien, eher selten, dass in einer verkehrspolitischen Angelegenheit Einigkeit herrscht. Auch in der Causa 13A – welche Ausweichroute wird Wiens wichtige Buslinie während der achtjährigen U2-Baustelle einschlagen? – gingen die Emotionen hoch und die Meinungen auseinander.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.10.2018)