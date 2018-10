Mädchenmorde von Favoriten: „Heute sind Ermittlungen einfacher“

Wien. Die „Mädchenmorde von Favoriten“ – sie gelten als besonders schlimmes Kapitel der österreichischen Kriminalgeschichte. Vor genau 30 Jahren, am Nationalfeiertag, hat diese Serie begonnen. Der damals 34-jährige Ermittlungsleiter, Ernst Geiger, blickt im „Presse“-Gespräch zurück: „Der Fall Schriefl war mein erster großer Mord.“ Seither habe sich kriminaltechnisch viel verbessert. „In der heutigen Zeit sind solche Ermittlungen einfacher“, meint Geiger – er ist mittlerweile Pensionist.



26. Oktober 1988. Die 20-jährige Verkäuferin Alexandra Schriefl ist auf dem Heimweg von der Disco. Doch sie kommt nie zu Hause an. Vor Tagesanbruch wird sie vergewaltigt und erdrosselt. Der Tatort: ein verwildertes Areal an der Himberger Straße in Wien Favoriten.



Geiger: „Es war Nationalfeiertag. Ich war laufen. Handys gab es noch keine. Ich wurde per Pager verständigt.“ An diesen Anblick erinnert sich der Kriminalist noch gut: „Eine nackte Tote, mit dem Hals an einen Baum gebunden.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.10.2018)