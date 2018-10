Weihnachtsbeleuchtung startet am 17. November

Es mag bei Temperaturen knapp unter 20 Grad unpassend wirken, aber in der Wiener Innenstadt hängt schon ein Großteil der Weihnachtsbeleuchtung. Generell läuft die Montage bereits seit etwa zwei Wochen. Am 17. November werden um Punkt 17 Uhr dann alle Weihnachtsbeleuchtungen der Wiener Einkaufsstraßen gleichzeitig eingeschaltet.

Wie viele es konkret sein werden ist noch offen. "Teilweise läuft noch das Genehmigungsverfahren, aber es wird ähnlich wie im Vorjahr ein: Also 30 bis 35 Einkaufsstraßen, die bleuchtet werden", sagt Martin Sattler, Sprecher der Wiener Wirtschaftskammer. – Die Presse/Karin Schuh

Der Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz ist einen Tag früher dran, er eröffnet am 16. November, gleichzeitig mit dem Christkindlmarkt am Hof. Die weiteren Märkte folgen dann in den darauf folgenden Tagen und Wochen.