Die Erkenntnisse des KH-Nord-Ausschusses

Wien. Jetzt fehlt nur mehr die frühere Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely, die noch im November in den Zeugenstand treten soll. Dann sind die wichtigsten Protagonisten befragt, die in das Desaster beim Bau des Milliardenprojekts Krankenhaus Nord verwickelt sind. Was hat der Ausschuss, der die Vorgänge rund um den aus dem Ruder gelaufenen Bau des KH Nord aufklären soll, bisher gebracht?





("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.11.2018)