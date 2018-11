Zeitumstellung auf dem Wiener Flohmarkt

Wien. Es ist kein guter Arbeitstag für den Mann in der roten Jacke. Es wirkt, als würde er sie sich vom Leib reißen und wegwerfen wollen, um seinen Samstag woanders zu verbringen. Egal, wo, nur nicht auf dem Wiener Flohmarkt beim Naschmarkt, wo sich drei Händler gerade ein Schreiduell liefern. Aber anstatt ihre Waren anzupreisen, schreien sie ihn an. „Marktaufsicht“ steht auf seiner Jacke, und die ist im Moment nicht sehr beliebt. „So ein Blödsinn!“, ruft ein Verkäufer. „Wie soll ich das alles so schnell wegräumen?“, empört sich der andere. Sie werden lauter, immer mehr aufgebrachte Standler kommen hinzu.



Die stattliche Größe und der buschige Schnurrbart helfen dem Marktamt-Mitarbeiter nicht, sich Autorität zu verschaffen. „Ich hab die Regel nicht gemacht. Das war der Stadtrat“, versucht er, sich zu verteidigen. Vergeblich. Die Verkäufer lassen sich nicht beruhigen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.11.2018)