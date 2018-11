Plan für Rothneusiedl: Ein ganzer Stadtteil als innovativer Bauernhof

Noch sind hier Äcker weit und breit. Fast soweit man sehen kann, strecken sich die ebenen Felder Richtung Süden. Öffentlich kommt man hier noch eher langwierig her, das Örtchen ist so dörflich, man meint, die Stadtgrenze liege schon hinter einem, auf den Feldern arbeiten Landwirte – auch ungewöhnliche. Andreas Gugumuck etwa züchtet hier, an der Rosiwalgasse, seine Wiener Schnecken – und plant Großes.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)