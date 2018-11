"Aufgeweckter" schlägt am Praterstern mit Krücke um sich

Die Aufweckung eines auf einer Bank am Praterstern in Wien-Leopoldstadt liegenden Mannes hat am Sonntagabend turbulent geendet. Der munter gewordene 51-Jährige schlug auf einen Bekannten mit einer Krücke ein, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Beamten setzen Pfefferspray gegen den Slowaken ein.

Uniformierte waren gegen 19.30 Uhr auf den Liegenden aufmerksam geworden, bei dem keine stabile Atmung festgestellt werden konnte. Beim Aufweckungsversuch kam ein 27-Jähriger den Polizisten zu Hilfe. Kaum war der 51-Jährige zu Bewusstsein gekommen, schrie er den jüngeren Mann beim Namen an und schlug mit einer Krücke auf ihn ein.

Da sich der Aufgeweckte nicht beruhigen ließ und "wild mit der Krücke herumfuchtelte", wie es im Polizeibericht hieß, griffen die Beamten zum Pfefferspray. Der 27-Jährige wurde am Brustkorb leicht verletzt.

(APA)