"Demo gegen Kickl" sorgt für Sperre der Wiener Ringstraße

Am kommenden Mittwoch (7. November) ruft die Organisation "Linkswende jetzt" in Wien zu einer Demonstration gegen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) auf. Die Demo wird ab etwa 18:45 Uhr die Geduld der Autofahrer auf eine harte Probe stellen, schreibt der Autofahrerclub ÖAMTC am Montag in einer Aussendung.

Die Route verläuft vom Universitätsring über die Ringstraße (gegen die Fahrtrichtung) bis zum Burgtor und weiter zum Minoritenplatz. Die Ringstraße wird daher ab etwa 18:30 Uhr zwischen Operngasse und Schottengasse für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Zweierlinie.

Staus werden laut ÖAMTC am Ring, der Zweierlinie, entlang des Donaukanals sowie auf sämtliche Zufahrten zur Innenstadt nicht ausbleiben. Der Club empfiehlt, sehr großräumig auszuweichen.

