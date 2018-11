Greco soll Währing wieder türkis machen

Wien. Die Rathaus-ÖVP hat erste Weichenstellungen für die (planmäßig 2020) stattfindenden Wien-Wahl vorgenommen. Konkret geht es um die Bezirksvertretungswahl, die mit der Gemeinderatswahl stattfindet.

In Döbling geht die ÖVP mit Neo-Bezirksvorsteher Daniel Resch ins Rennen. Der 34-Jährige muss dabei das Erbe von Langzeit-Bezirkschef Adi Tiller verteidigen.

In Währing dagegen führt die Unternehmensberaterin Katarzyna Greco (47) die ÖVP in die Wahl, wie am Dienstag bekannt wurde. Sie soll den Bezirk, der vor der Wien-Wahl 2015 ein Vierteljahrhundert schwarz regiert wurde, wieder von den Grünen zurückholen. Dafür setzt sie u. a. auf Verkehrsfragen. Greco will sich für Anrainerparkplätze starkmachen und die Bewohner außerdem befragen, ob es überhaupt so viele 30er-Zonen braucht.

Die Grünen würden derzeit im Bezirk bezüglich Mobilität lediglich Klientelpolitik betreiben, monierte sie. Bürgern will die designierte Listenerste auch ein Mitspracherecht um Neugestaltungen oder Umbauten beispielsweise von Straßen geben. Derzeit stellt die ÖVP in vier Bezirken den Vorsteher: in der Inneren Stadt, in der Josefstadt, in Hietzing und eben in Döbling. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.11.2018)