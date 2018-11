Wien. Wien soll Graz werden. Zumindest was die Versorgung des Breitensports mit einer zeitgemäßen Mehrzweckhalle für Trainings und Wettkämpfe betrifft. Das fordert zumindest die Wiener ÖVP in Gestalt ihres Stadtrats Markus Wölbitsch am Mittwoch im Gespräch mit der „Presse“.

Wölbitsch: „Im Dusika-Stadion rasen derzeit an manchen Tagen Radfahrer mit 50 km/h, während Mädchen turnen und Leichathleten, die auch gleichzeitig trainieren, über die Geräte stolpern.“ Im ÖVP-regierten Graz hat er die soeben fertiggestellte Mehrzweckhalle besichtigt. Dort seien die Sportvereine in die Planung eingebunden gewesen. Und: Als Trägerverein managt die (ÖVP-nahe) Sportunion den Betrieb. Wölbitsch: „Das ist vorbildlich. Ich glaube nicht, dass die Stadt geeigneter Manager einer Sporthalle ist.“

Ob die Wiener Stadthalle, beziehungsweise deren Nebenhallen, einen idealer Ort sein könnte, der exklusiv für Sport reserviert ist, erscheint dem nicht amtsführenden Stadtrat derzeit offen. Offen ist überhaupt die Zukunft der 60 Jahre alten, von Ronald Rainer entworfenen und unter Denkmalschutz stehenden Stadthalle. Denn Wien will eine „Event-Arena“ errichten, so das neue Wording für die mehrfach von Bürgermeister Michael Ludwig (SP) angekündigte Veranstaltungshalle.

Neue Arena: Favorit Neu Marx

Gut möglich, dass der Name Arena mehrdeutig zu verstehen ist: Dass der Stadtteil Neu Marx, ursprünglich von der Wiener SPÖ dem ORF für ein neues Zentrum angedient, als Standort die besten Chancen hat. Weshalb? Immerhin steht am Rande noch immer die legendäre Arena, ein Teil des früheren St. Marxer Schlachthofs, die in den 1970er-Jahren von Jugendlichen, Künstlern und Aussteigern besetzt worden war. Bis heute dient sie als (kleinerer) Veranstaltungsort.

Jedenfalls hat die Wien-Holding nun den nächsten Schritt gesetzt: Das Projekt wird deren neu gegründete Tochter WH-Arena Projektentwicklung GmbH abwickeln. Laur Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) werden acht Standorte geprüft. Bis Ende Jänner soll es ein Ergebnis geben. Maximal 20.000 Besucher soll die Location fassen. Spätestens 2021 soll der Spatenstich erfolgen, bis zu drei Jahre soll ab dann die Bauzeit dauern, so Wien-Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer. Großkonzerte und internationale Sportveranstaltungen wird es dann in der Stadthalle nicht mehr geben. Denkbar ist für dort ein Mix aus Kultur und eben Breitensport.

Dass Wien eine neue Mehrzweckhalle brauche, liege an immer aufwendigeren Shows. Immerhin kommen für große Rockkonzerte 30 oder mehr Trucks, hieß es. Das könne die Stadthalle, nicht bieten. Ein Umbau wäre aus Denkmalschutz- und Platzgründen schwer möglich. Und Veranstalter würden Locations mit größerer Besucherkapazität den Vorzug geben, weil hier mit gleichen Produktionskosten mehr Einnahmen lukriert werden. (d. n./APA)

