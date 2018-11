Die Nacht, als der Tempel brannte

Wien. „In meinen Kindheitserinnerungen ist das Dreieck Herklotzgasse 21, der Turnertempel und die Storchenschul ähnlich einer Burg mit drei Türmen, umgeben von einem drohenden Vulkan, welcher jederzeit ruhen oder ausbrechen konnte.“ Der Satz stammt von Moshe Jahoda, einem jüdischen Kind, das damals im Chor dieses Tempels sang. Der Vulkan, vor dem sich Moshe fürchtete, brach in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 aus. Mit verheerenden Folgen.

Es war nur ein kleiner Knotenpunkt jüdischen Lebens mitten in der armen Bevölkerung des Wiener Bezirks Fünfhaus. Zentrum war die Synagoge, die Turnertempel hieß. Sie wurde in dieser Nacht zerstört. Die Ereignisse, die eine neue Dimension nationalsozialistischer Gewalt zeigten, gingen als Novemberpogrom in die blutige Geschichte der NS-Judenverfolgung ein. Es war gleichsam der Vorabend des Holocaust.

Das NS-Regime schien geradezu gewartet zu haben auf einen Anlass. Als ein desperater jüdischer Jugendlicher in Paris einen deutschen Diplomaten niederschoss, sah man darin ein Komplott des Weltjudentums und rief zu Vergeltungsmaßnahmen auf. Wie Hooligans stürmten Anhänger und SA-Leute los, die Partei selbst brauchte sich nicht mehr allzu sehr zu engagieren.

War bis dahin die jüdische Bevölkerung boykottiert, diskriminiert und drangsaliert worden, wurde das, was ihr lieb war, nun zerstört, ihre Wohnungen, ihre Geschäfte, ihre Bethäuser und Tempel. Alles in einer Nacht. Kaum jemand kam den Bedrängten zu Hilfe, als Synagogen angezündet, Menschen geschlagen und willkürlich verhaftet wurden.

Es war nicht schwer in Wien, die latente Aggressivität der Bevölkerung gegen Juden anzuheizen. Moshe Jahodas Familie wurde in der Folge getötet, er floh aus einer Sammelwohnung in der Reindorfgasse nach Palästina. Mit 13 Jahren.

Der brennende Tempel

Seit 1842 hatten hier in der Wiener Vorstadt, im heutigen 15. Bezirk, Juden dicht gedrängt zusammengelebt. Irgendwann leisteten sie sich sogar einen eigenen Tempel, die Kinder sangen dort im Chor, er wurde ein zentraler Bezugspunkt. Die in hundert Jahren gewachsenen sozialen Strukturen wurden binnen weniger Monate 1938 zerstört, der Tempel durch Handgranaten in Brand gesetzt. Das jüdische Leben erlosch.

Die Erinnerung an den brennenden Tempel verfolgte die Überlebenden. Moshe Jahoda wurde Kronzeuge für alle Gedächtnisveranstaltungen rund um die „offene Wunde“ in der Erinnerung des 15. Bezirks, der heute einen hohen Migrantenanteil aufweist und so im Nebeneinander von verschiedenen Religionen und Kulturen an das alte Grätzel erinnert.

Unter dem Namen „Herklotzgasse 21 und die jüdischen Räume in einem Wiener Grätzel“ begann eine Initiative, nach den Kindern und Jugendlichen zu forschen, die damals von hier vertrieben wurden. Manche folgten der Einladung gern, manche wollten nie wieder nach Wien kommen. 2016 wurde ein Mahnmal an der Stelle des Turnertempels aufgestellt.

Der Platz wurde in dieser Woche, im Rahmen des Gedenkens an die Pogromnacht 1938, umbenannt: In Moshe-Jahoda-Platz. So wurde zumindest in der Erinnerung das Dreieck in Moshe Jahodas Kindheit wieder zum Leben erweckt und das Vergessen aufgehalten. (hall)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.11.2018)