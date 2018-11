Die Hofburg, hinter Prunk und Tapetentüren

Mitten in der Stadt, im Herz des ewig geschäftigen politischen bis touristischen Treibens, wird es völlig still. Düster und warm, Staub leuchtet in den einzelnen Sonnenstrahlen, die in den Dachstuhl dringen. Das jahrhundertealte Holz, das die Habsburger die Donau hinunter schiffen ließen, um sich in Wien eine Burg zu bauen, riecht schwer und süß. „Man tritt ein in einen Raum der Stille“, sagt Reinhold Sahl.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2018)