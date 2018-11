Fiaker-Pferd riss sich los

Ein Fiakerpferd konnte sich Montagnachmittag in Wien von seinem Gespann losreißen und hielt rund zwanzig Minuten lang Einsatzkräfte und Kutscher auf Trab. Das Pferd entkam gegen 17.45 Uhr in der Nähe der Ungarbrücke. "Es dürften die Zügel gerissen sein", sagte die Wiener Polizei dem ORF Wien. Passanten sahen das Pferd in der Invalidenstraße und verständigten die Polizei.

Zwanzig Minuten später war es dann der Kutscher selber, der sein Pferd wieder einfangen konnte. Das Tier war auf seiner Flucht bis in den Stadtpark gekommen.

