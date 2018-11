AKH-Chirurg zu gefälschten OP-Protokollen: „Bin nicht zum Operieren da“

Nach wochenlangem Schweigen spricht AKH-Chirurg Michael Gnant im "Presse"-Interview über die Vorwürfe gegen ihn. Die Sonderkommission der Medizinischen Universität Wien, die ihn schwer belastet hat, bezeichnet er als "Tribunal", deren Vorsitzenden als "befangen". Gnant, der zunächst vom Dienst freigestellt und später gekündigt wurde, bekam vergangene Woche auch seine Entlassung - für ihn "völlig unverständlich". Gnant im Interview:



Die Presse: Was Ihnen vorgeworfen wird, ist starker Tobak. Spreche ich mit dem größten Betrüger in der AKH-Geschichte?



Michael Gnant: Natürlich nicht. Die Vorwürfe gegen mich – ich kenne sie im Wesentlichen nur aus den Medien – sind falsch.



Dann erklären Sie mir eines: Seit Wochen vergeht kaum ein Tag ohne News in Ihrer Causa. Sie wurden zunächst gekündigt, jetzt entlassen. Man sollte meinen, dass jemand mit reinem Gewissen sofort Stellung bezieht, statt sich zurückziehen und einen Kommunikationsplan zu entwickeln.