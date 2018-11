Nach Attacke von Ex-Frau: Mann flüchtet mit Messer im Rücken

Eine 59-Jährige hat am Montagabend in Wien-Brigittenau ihrem Ex-Mann im Stiegenhaus seiner Wohnadresse ein Messer in den Rücken gerammt und die Tat danach bei einer Polizeiinspektion gestanden. Dem 57-jährigen Opfer gelang nach dem Stich die Flucht auf die Straße. Die alarmierten Einsatzkräfte brachten den Verletzten in ein Spital. Es bestand keine Lebensgefahr.

Es war kurz nach 23 Uhr, als sich die Frau zur Wohnung ihres Ex-Mannes begab, um diesen zu töten, wie sie gegenüber der Polizei aussagte. Als sie ihr Opfer schließlich im Stiegenhaus stellte, stach sie diesem das Messer in den Rücken. Der Mann ergriff mit der Waffe im Körper steckend die Flucht und lief auf die Straße davon. Berufsrettung und Polizei wurden verständigt und der Verletzte auf der Brigittenauer Lände, Höhe Lorenz-Müller-Gasse, gefunden, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst am Dienstag.

Die Frau ging unmittelbar nach der Tat zur Polizeiinspektion Pappenheimgasse und gab dort an, dass sie einer Person mit einem Messer in den Rücken gestochen hätte. Nach der Klärung ihrer Identität stellte sich heraus, dass sie die Ex-Frau des andernorts aufgefundenen Verletzten ist. Sie wurde wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen.

