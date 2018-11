Wie die Welterbe-Inspektoren in Wien prüfen

Wien. Internationale Delegationen zu Gast zu haben ist immer eine stressige Angelegenheit. In diesem Fall gilt dies wohl in besonderem Maße, denn jene Experten der Unesco und des Denkmalrats Icomos, die derzeit in Wien weilen, sind auf einer für die Stadt durchaus heiklen Mission hier: Die Delegation, der Ernesto Ottone, der stellvertretende Generaldirektor für Kultur der Unesco, und Icomos-Präsident Toshiyuki Kono, vorstehen, bildet sich in dieser Woche ein Urteil, ob die Wiener Innenstadt den Unesco-Titel „Weltkulturerbe“ behalten darf oder nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.11.2018)