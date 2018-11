Standler bedroht am Spittelberg Radfahrer mit Messer

Aus einem zunächst verbalen Streit zwischen einem Stand-Betreiber des noch nicht geöffneten Christkindlmarkts am Spittelberg und einem Radfahrer, der am Gehsteig der Stiftgasse unterwegs war, hat sich am Dienstagnachmittag ein Handgemenge entwickelt. Schließlich zog der 28-Jährige ein Messer und bedrohte den Radfahrer.

Der 42-Jährige hatte gegen 14 Uhr beim Vorbeifahren offenbar den Jüngeren gefährdet, woraus sich ein rasch eskalierender Streit entwickelte. Der Standler zog schließlich ein Klappmesser, mit dem er seinen Kontrahenten bedrohte. Dieser flüchtete sich in die naheliegende Polizeiinspektion Stiftgasse, der 28-Jährige wurde festgenommen.

(APA)