Anrainerparken: ÖVP-interne Kritik an Bezirkschefs

Wien. In wenigen Wochen – ab 1. Dezember – dürfen Anrainerparkplätze in Wien tagsüber auch von Wirtschaftstreibenden genutzt werden. Dass sich die ÖVP-Bezirksvorsteher Markus Figl (Innere Stadt) und Veronika Mickel (Josefstadt) nach wie vor gegen die Öffnung wehren, kritisiert der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck.

„Interessant ist“, sagt Ruck in Richtung seiner Parteikollegen Figl und Mickel, „dass die anderen Bezirke den Sinn und das große Ganze in dieser Maßnahme sehen.“ Das Argument Figls, wonach Anrainerparkplätze laut einer Erhebung auch tagsüber sehr wohl von den Bewohnern genutzt werden, lässt Ruck so nicht gelten. „Jeder, der in Wien unterwegs ist, sieht, dass tagsüber immer wieder Anrainerplätze frei sind.“

Keine Schilder montiert

Obwohl die Anrainerparkplätze nur maximal 20 Prozent der Stellplätze in den Bezirken ausmachen, sei die Öffnung für Lieferanten und Handwerker sehr wohl relevant. „Jeder Parkplatz mehr oder weniger fällt ins Gewicht. Abgesehen davon ist es nicht sinnvoll, dass freier Platz nicht genutzt werden darf“, sagt Ruck, der die Neuregelung (die werktags von acht bis 16 Uhr gilt) mit Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) paktiert hat. Ruck erwartet sich von der Öffnung große Vorteile für Handwerker und Lieferanten, aber auch für Kunden: Aufträge könnten so „besser und rascher“ abgewickelt werden, „wenn die Park- und damit auch die Zulieferbedingungen wirtschaftsfreundlicher sind“.

Begeistert von der Öffnung waren die Bezirke (eins bis neun sowie der Zwölfte) nicht, mittlerweile haben aber alle mit Ausnahme des ersten und achten Bezirks den Widerstand aufgegeben. Verhindern können Figl und Mickel die Regelung nicht – die Bezirke werden schlicht Verkehrsschilder, die auf die Öffnung hinweisen, aller Voraussicht nach nicht montieren. Heute, Donnerstag, treten die beiden jedenfalls gegen die Öffnung der Parkplätze auf.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2018)