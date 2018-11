Technikschulen im Visier

Wien. Es war ein Paukenschlag, als vor ein paar Wochen Bildungsminister Heinz Faßmann an die Öffentlichkeit ging: Dem Ministerium seien „dringende Verdachtsmomente“ aufgefallen. An der Versuchsanstalt der technischen Schule TGM in Wien seien „nicht rechtskonforme Auszahlungen“ an Mitarbeiter entdeckt worden. Seither ist es still geworden. Doch hinter den Kulissen brodelt es: Eine Großprüfung von technischen Versuchsanstalten läuft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2018)