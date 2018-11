Weniger Zuwanderung: Wien wächst langsamer

Wien. Wien wächst – aber wie genau? Circa alle vier Jahre erstellt die Statistik-Magistratsabteilung eine kleinräumige Bevölkerungsprognose, die auch auf Bezirke und Grätzel heruntergebrochen wird. Hier die wichtigsten Trends für 2048:

1. Wien wächst nur noch halb so schnell wie zuletzt

Wien wird zwar ein Jahr früher als zuletzt angenommen – nämlich 2027 – die Zwei-Millionen-Grenze überschreiten. Doch der bereits 2016 erkannte Trend setzt sich fort: Das rasante Wachstum ist vorbei. Konkret soll die Bevölkerung in den nächsten 30 Jahren so viel zulegen wie in den vergangenen 15 Jahren. Nämlich 15,5 Prozent. Oder um 289.000 Menschen. Und das sei gut so, sagt der Leiter der MA 23, Klemens Himpele: „Noch einmal so eine Geschwindigkeit wäre eine Challenge gewesen.“

2. Die Zuwanderung geht weiter zurück

Wiener Wachstumstreiber war zuletzt vor allem die Zuwanderung – wobei die innerösterreichische kaum eine Rolle spielt. Diese war schwach positiv und soll künftig wieder schwach negativ sein. Vielmehr schlugen sich erst die Arbeitsmarktöffnung für die EU-Staaten im Osten und dann die Flüchtlingskrise nieder. Zwar können Extremereignisse wie Letztere in der Prognose nicht berücksichtigt werden, so Projektleiter Ramon Bauer. Aber aufgrund von Expertenanalysen geht man davon aus, dass die Zuwanderung – wie seit 2016 – weiter abnimmt. Unter anderem weil in den mittel- und osteuropäischen Ländern die Bevölkerungszahl teilweise schrumpfe, aber das Lohnniveau steige und weil die Migrationsbilanz mit der Türkei ausgeglichen sei. Für die 2040er-Jahre rechnet man mit einem Wanderungsgewinn von 3000 Menschen. Zum Vergleich: Von 2001 bis 2017 lag der jährliche Wert bei 18.000. Der Anteil von im Ausland geborenen Menschen soll im Prognosezeitraum daher nur gering steigen: von 36 Prozent (2018) auf 38,6 Prozent (2048).

Anschaulich ablesen lässt sich die Entwicklung auch an dem Anteil, den Zuwanderung und Geburten am Bevölkerungswachstum haben (siehe Grafik). So war das starke Bevölkerungswachstum seit 2001 zu 90 Prozent auf Zuwanderung zurückzuführen – und nur zu zehn Prozent auf die positive Geburtenbilanz. Doch bereits heuer machten Geburten ein Drittel und Zuwanderung nur noch zwei Drittel des Wachstums aus. Ab den 2030er-Jahren soll sich das Verhältnis angleichen.

3. Wien wird älter, bleibt aber jüngstes Bundesland

Der Rückgang der (meist jungen) Zuwanderung wirkt sich auch auf das Durchschnittsalter aus. Es steigt bis 2048 um 2,5 Jahre auf 43,3 Jahre. Die Zahl der Erwerbstätigen geht leicht zurück, jene der Hochbetagten (80 plus) verdoppelt sich bis 2048. Dann wird übrigens auch die Hälfte der über 65-Jährigen aus Menschen bestehen, die im Ausland geboren wurden. Wien bleibt aber das jüngste Bundesland, und die Geburtenzahl bleibt hoch. Denn obwohl Frauen nicht mehr Kinder (1,4 Kinder pro Frau) bekommen, gibt es – auch dank der starken Migration der vergangenen Jahre – viele Frauen im Elternalter. Auch die Zahl der Sterbefälle steigt übrigens ab den 2020ern, weil die geburtenstarken Jahrgänge altern.

4. Manche Innenbezirke stagnieren/schrumpfen

Wien wächst ungleich, wenn man Bezirke und Grätzel betrachtet (wobei hier die Prognose nur bis 2038 bzw für die Grätzel bis 2028 erstellt wurde). Die inneren Bezirke stagnieren eher, der 4., 5., 7., 8. und vor allem der 6. schrumpfen: Mariahilf etwa um 4,4 Prozent. Der Grund: Während des rasanten Wachstums wurde es in diesen Bezirken besonders eng. Die Kombination aus entspanntem Bevölkerungswachstum und verstärkter Neubautätigkeit könnte junge Erwachsene veranlassen, in die äußeren Bezirke zu ziehen. Zum Beispiel in die Neubaugebiete. Sie sollen bis 2038 um 17,4 Prozent wachsen.

