ÖVP: „Retrosozialistisch“

Wien. Unter dem Titel „Leistbares Wohnen: mehr Gerechtigkeit, mehr Wohnungen, mehr Eigentum im geförderten Wohnbau in Wien“ macht die ÖVP Wien die Bauordnungsnovelle am Donnerstag zum Thema in der Aktuellen Stunde der Landtagssitzung. „Rot-Grün macht das Leben der Wiener immer teurer. Wir brauchen daher wirkungsvolle Maßnahmen, die über die Bauordnung hinausgehen“, begründet Markus Wölbitsch, nicht amtsführender Stadtrat, die Debatte.

Die Wiener ÖVP hatte zuletzt die Höhe der Mietpreise in Wien beklagt – sich aber auch gegen die neue Widmungskategorie „Geförderter Wohnbau“ ausgesprochen. Diese stelle zumindest in der geplanten Form einen „dirigistischen Eingriff“ dar.

Die neue Wiener Bauordnung, die Ende November beschlossen wird, sieht unter anderem vor, dass auf Flächen, die neu als Wohngebiet kategorisiert werden, im Regelfall zu zwei Drittel geförderte Wohnungen errichtet werden. „In der Novelle gibt es den einen oder anderen guten Ansatz“, sagt Wölbitsch. Denn in Wien gebe es immer weniger leistbaren Wohnraum. Allerdings gehen die Maßnahmen der ÖVP zu weit. Wölbitsch spricht von einer „retrosozialistischen Kampfansage“. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.11.2018)