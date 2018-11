Polizisten mit Potential zum Youtube-Star

Den Youtube-Kanal der österreichischen Polizei gibt es ja schon länger. Seit zwei Jahren, um genau zu sein. Etwa 5600 Fans hat der Kanal "Polizei Österreich bewegt" zurzeit. Es gibt Videos über Polizei-Übungen, über Veranstaltungen wie den Polizeiball 2018 oder Pressekonferenzen im Innenministerium. So weit, so unspektakulär. Sie verzeichnen einige hundert bis ein paar Tausend Aufrufe. Ganz passabel, aber an die Millionen, die die Youtube-Stars von heute erreichen, kommt man da noch nicht heran.

Das neue Video könnte der Polizei nun aber zum Durchbruch verhelfen. Es ist das neue Aufklärungsvideo über E-Scooter-Regeln in Wien, dass Donnerstagvormittag veröffentlicht wurde. Und das Video hat alles, was einen potentiellen Youtube-Hit ausmacht:

Erstens: ein Thema, das bewegt. Das wären die E-Scooter, die Wien in den letzten Wochen im Sturm erobert haben und seit Wochen für Diskussionen sorgen. Zweitens: Kameraeinstellungen, die einen mitten ins Geschehen zieht, oder wie in dem Video, auf die Mariahilferstraße. Drittens: Sympathische Protagonisten, wie die zwei Fahrradpolizisten Dominik und Erwin, die ausnahmsweise einmal auf E-Scootern unterwegs sind. Sie navigieren die Zuseher nicht nur durch die Straßen Wiens, sondern auch durch den Vorschriften-Dschungel der Straßenverkehrsordnung.

Denn hat man den einmal durchschaut, ist das - natürlich vorschriftsmäßige - Fahren mit den "Tretrollern mit Elektroantrieb", wie sie bei der Polizei auch genannt werden, gar nicht mehr so kompliziert. Sie sind den Fahrrädern gleichgestellt und somit auch den selben Regeln unterworfen.

Die Polizei hat diesmal alles richtig gemacht. Nicht so wie letzte Woche, als sie in den Sozialen Medien viel Spott für ein Video über den Reifenwechsel zum Wintereinbruch erntete. Aus lauter Eifer, ein dynamisches Video zu produzieren, vergaß man auf ein wichtiges Detail: Die Winterreifen im Video hatten keine Felgen.