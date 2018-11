FPÖ-Attacke auf ÖVP: „Mache alles, öffne nackt“

Wien. Die heftige Debatte um die neuen Regeln für die Hundehaltung in Wien ist um eine bizarre Facette reicher: Wiens FPÖ-Klubchef Toni Mahdalik hat am Donnerstag den nicht amtsführenden ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch wörtlich als „Mache alles, öffne nackt“-Politiker bezeichnet. Er „mascherlt sich offenbar schon für die politische Hochzeitsnacht mit Bürgermeister Ludwig [SPÖ, Anm.] auf“, so der FPÖ-Politiker.

Äußerer Anlass für die ungewöhnlich heftige Verbalattacke der FPÖ auf die ÖVP – im Bund immerhin koalitionär verbunden: Die Freiheitlichen sind erbost, weil die Volkspartei das neue Tierhaltegesetz im Landtag nicht blockieren will. Im Gegenteil, sie wollte zustimmen. FPÖ und Neos lehnen die neuen Regeln ab. Diese sehen eine Leinen- und Beißkorbpflicht für Listenhunde („Kampfhunde“) sowie das Einschläfern von Hunden vor, die Menschen durch Bisse schwer verletzt haben. Ausnahme: Bissopfer sind beispielsweise auf den Hundehalter losgegangen oder auf ein Grundstück widerrechtlich eingedrungen.

Blaue Nervosität

Die FPÖ hat mit den Neos die zweite Lesung der Novelle und so den Beschluss hinausgezögert. Verhindern können sie das Gesetz nicht. Es kann in der nächsten Woche mit einfacher rot-grüner Mehrheit abgesegnet werden.

Politischer Hintergrund der FPÖ-Attacke: Die FPÖ zeigt Nerven, weil sie Indizien sieht, dass die SPÖ nach der nächsten, turnusmäßig im Herbst 2020 fälligen Wahl eine Koalition mit der ÖVP bilden will. Und nicht mit der wohl wieder zweitplatzierten FPÖ. (red./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2018)