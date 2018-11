SPÖ-interner Konflikt um Alkoholverbot

Wien. In Wien-Floridsdorf droht ein parteiinterner Konflikt zwischen Bezirksvorsteher Georg Papai und Bürgermeister Michael Ludwig (beide SPÖ) zu eskalieren. Am Rand eines Termins zur Neugestaltung des nun autofreien Pius-Parsch-Platzes bekräftigte Papai am Donnerstag seine Forderung nach einem Alkoholverbot auf dem Franz-Jonas-Platz vor dem Bahnhof Floridsdorf – analog zu jenem auf dem Praterstern, das im April dieses Jahres auf Betreiben von Ludwig hin in Kraft getreten ist.

Der Bürgermeister hingegen verweist auf den angekündigten Beobachtungszeitraum von einem Jahr. „Wir werden nach einem Jahr evaluieren, ob es einen Verdrängungseffekt gegeben hat. Das können wir derzeit nicht beobachten“, sagt Ludwig. Wenn es nötig sein sollte, werde man dann entsprechende Schritte setzen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2018)