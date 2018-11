Der Fahrplan für die Wiener Soros-Universität

Wien. Am 1. Dezember läuft das „Ultimatum“ ab, das die Central European University (CEU) der ungarischen Regierung gestellt hat. Bis dahin gibt man Victor Orbán Zeit, das – von der ungarischen Regierung selbst verlangte – Abkommen mit New York (wo die Uni akkreditiert ist) zu unterschreiben, das einen Weiterbetrieb der Universität in Budapest garantieren soll. Macht er das nicht, will die von US-Milliardär George Soros gegründete Privatuniversität teilweise nach Wien übersiedeln.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.11.2018)