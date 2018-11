Wer die Wiener Grünen in welche Richtung lenken will

Wien. In diesen Stunden fällt die Entscheidung über die Zukunft der Wiener Grünen und auch der ersten rot-grünen Koalition auf Landesebene in Österreich: Um 17 Uhr hat heute, Montag, die Auszählung der Stimmkarten begonnen – 3397 grüne Parteimitglieder und Sympathisanten („Registrierte Wähler“) durften über die Nachfolge der grünen Frontfrau Maria Vassilakou entscheiden. Und damit auch über den künftigen Kurs der Wiener Grünen – mit allen Auswirkungen auf die Wiener Rathauskoalition.



Fünf sehr unterschiedliche Kandidatinnen und Kandidaten sind angetreten, das Ergebnis des äußerst komplexen Wahlmodus wird in der Nacht auf Dienstag erwartet. Nachdem erstmals Sympathisanten mitwählen dürfen, die keine Parteimitglieder sind, ist der Ausgang der Wahl unkalkulierbar. „Die Presse“ bringt deshalb einen Überblick, wohin sich die Wiener Grünen unter welchem Kandidaten entwickeln.