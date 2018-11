Kinder beim Einbrechen in Wiener Hort erwischt

Drei Kinder sind Sonntagnachmittag beim Einbrechen in einen Wiener Hort erwischt worden. Ein Zeuge beobachtete, wie drei Personen auf der Sieveringer Straße in Döbling in die Räumlichkeiten einstiegen und verständigte die Polizei. Die Beamten untersuchten mithilfe von Diensthunden das Gebäude und entdeckten die Buben im Alter von zwölf, 13 und 14 Jahren, berichtete die Polizei am Montag.

Die zum Teil unmündigen Einbrecher gaben laut Exekutive an: "Wir wollten schauen, was es gibt." Erbeutet hatten die jungen Russen nichts. Der Zwölf- und der 13-Jährige wurden den Eltern übergeben, der 14-Jährige festgenommen.

(APA)