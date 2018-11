Morddrohung und Schraubenzieher-Attacke in Wiener Lokalen

Ein Jugendlicher hat in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal in der Wiener Innenstadt einen anderen Gast mit einem Schraubenzieher attackiert. In der Brigittenau hat am Sonntagabend ein Lokalgast betrunken andere Besucher angepöbelt und mit dem Umbringen bedroht.

Als er des Wirtshauses am Gaußplatz in der Brigittenau verwiesen wurde, schrie er, dass er jetzt heimgehen würde, um seine Waffe zu holen. Danach würde er "alle umbringen". Der 52-Jährige wurde angezeigt. Der Serbe ging aus dem Lokal, daraufhin versperrte der Wirt die Tür. Der 52-Jährige kam tatsächlich wieder und schlug gegen die Tür. Ob er eine Waffe bei sich hatte, hatten der Wirt und der letzte Gast nicht sehen können. Die beiden verständigten die Polizei und berichteten, dass ein Stammgast ausgeflippt sei. Der Serbe ging unterdessen wieder nach Hause. WEGA-Beamte trafen ihn in seiner Wohnung an. Bei ihm wurde ein Luftdruckrevolver und eine geladene Pistole gefunden. Weil er die Waffen widerrechtlich besaß, wurde gegen den 52-Jährigen ein Waffenverbot verhängt.

Schraubenzieher-Attacke in der Innnenstadt

Bereits in der Nacht auf Samstag gab es in der Innenstadteine Auseinandersetzung in einem Lokal nahe des Rathauses: Ein 15-Jähriger beschimpfte einen 24-Jährigen. Der Mann ignorierte das, daraufhin ging der Jugendliche mit einem Schraubenzieher auf ihn los. Der 15-Jährige versuchte, mehrmals auf sein Opfer einzustechen. Der 24-Jährige konnte die Attacke größtenteils abwehren und erlitt lediglich leichte Stiche im Oberkörper.

Ein zufällig im Lokal anwesender Polizist, der sich außer Dienst befand, sowie andere Gäste schritten ein und hielten den Syrer fest. Der Bursche, der mit seinem 17-jährigen Bruder in dem Lokal war, wurde festgenommen. In einer ersten Einvernahme zeigte er sich nicht geständig. Das Brüderpaar war schon im Vorfeld der Attacke in dem Lokal aufgefallen. Da gerieten die beiden mit anderen Gästen in Streit. Sie verließen das Beisl zwar, kamen aber gegen 2.30 Uhr wieder.

(APA)