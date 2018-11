Zeitfenster für Bruegel-Ausstellung: Wie Wien Besucher lenkt

Wien. Im Weihnachtsdorf zwischen den Museen herrscht am späten Vormittag noch träge Ruhe, nach und nach öffnen die ersten Punschhütten. Ein paar Meter weiter, bei den zwei Kassahäuschen vor dem Kunsthistorischen Museum (KHM) hingegen stehen sie schon Schlange: Italienischen Touristen, Schüler, eine Gruppe Senioren. Drinnen im Museum wird die Geduld vieler Besucher dann noch stärker strapaziert: Denn die Sonderschau „Bruegel – Once In A Lifetime“ sorgt tagtäglich für riesigen Andrang. Weshalb das Kunsthistorische zum ersten Mal auf eine Maßnahme setzt, die in Wien noch so gut wie unbekannt ist: „Timeslots“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.11.2018)