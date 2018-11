48-Jähriger nach Messerstich in Wien weiter in Lebensgefahr

Ein am Dienstag am Urban-Loritz-Platz in Wien-Neubau durch mehrere Messerstiche schwerst verletzter 48-Jähriger hat sich am Mittwochvormittag weiterhin in Lebensgefahr befunden. Der Mann musste noch einmal operiert werden, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer auf APA-Anfrage. Er hatte schwere Verletzungen im Halsbereich erlitten. Der Täter ist nach wie vor unbekannt und flüchtig.

Das Landeskriminalamt musste noch weitere Zeugenbefragungen durchführen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren unklar. Bei Opfer und Täter soll es sich um Obdachlose handeln. Die beiden Männer dürften vor der Bluttat in Streit geraten sein. Der 48-Jährige wurde mit mehreren Stichverletzungen am Oberkörper und am Hals in ein Krankenhaus gebracht.

(APA)