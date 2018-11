Schulklassen werden digitalisiert

Wien. Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) präsentierten am Mittwoch die Grundzüge der angekündigten Digitalisierungsoffensive samt ersten Projekten. Damit soll Wien zur führenden „Digitalhauptstadt Europas“ werden, wie es Ludwig formulierte: „Denn die Digitalisierung umfasst heute das gesamte Leben.“

Nachsatz: „Das betrifft die Bildung, den Wirtschaftsstandort, die Behörden und auch das Gesundheitswesen.“ Konkret ist geplant:

► Wiener Schulen. Im Bildungsbereich werden innerhalb von drei Jahren alle Wiener Pflichtschulen mit WLAN ausgerüstet. Sie bekommen also einen flächendeckenden Zugang zum Internet, um neue Formen des Unterrichts durchführen zu können. Das betrifft (neben Volksschulen) Berufsschulen und Neue Mittelschulen in Wien.

► Gesundheitsbereich. Mit einem neuen System sollen Wartezeiten in Wiener Ambulanzen verkürzt werden. Konkret soll durch eine bessere Planbarkeit eine genauere Terminvergabe bzw. die Einhaltung der Termine möglich werden – indem künftig besser abzuschätzen ist, wie lang eine Behandlung dauert. Hier meinte Ludwig: Gerade dieser Bereich wäre wichtig, um auch der älteren Generation zu signalisieren, dass die Digitalisierung im Alltag zahlreiche Vorteile bringe: „Um zu lernen, diese Vorteile zu nutzen, ist man nie zu alt“, erklärte der Bürgermeister.

► Intelligente Ampeln. Im Verkehrsbereich sollen sogenannte smarte Ampeln forciert werden, die den Verkehr in Wien durch angepasste Ampelphasen flüssiger halten und Staus vermeiden können.

► Handynetz der Zukunft. Für die nächste Generation des Handynetzes (5G-Netz) wird es beim Rathausplatz ein Pilotprojekt geben. „Dort sind viele Menschen an einem Ort, hier kann man das Netz der Zukunft gut testen“, so Ludwig.

► Schanigärten. Künftig soll es für die Wirtschaft möglich sein, die Genehmigung eines Schanigartens innerhalb einer Minute verlängern zu lassen – was während der Präsentation demonstriert wurde. Ähnliches soll dann auch für die Verlängerung des Wiener Parkpickerls gelten bzw. andere Bereiche, in denen es um die Nutzung des öffentlichen Raums geht.

► Bündelung des Angebots. Künftig sollen die digitalen Angebote der Stadt unter der Dachmarke „mein.wien“ gebündelt werden. Von dieser App bzw. Internetseite aus sollen alle digitalen Angebote der Stadt erreichbar bzw. nutzbar sein, „damit wir uns nicht in 100 Apps verlieren“, so Ludwig.

► Digitales Grätzel. In einem Pilotversuch werden 80 Personen mit einer Smartwatch und einem iPad ausgerüstet. So soll getestet werden, wie Angebote aus einem Grätzel (im Umkreis von ca. 500 Metern) direkt an die Bewohner dieses Grätzels gebracht werden können. Das schlägt in die Kerbe von Ludwigs Ankündigung, die Grätzel beleben zu wollen.

► „Wien View“. Mit Google Streetview kann virtuell durch die Straßen verschiedener Städte gereist werden. „Wien View“ wird künftig Ähnliches bieten, laut Hanke aber deutlich genauer und umfangreicher sein.

► Melde- und Passwesen. Zukunftsmusik sind noch Änderungen beim Melde- und Passwesen über das Internet. Hier muss die Bundesregierung Gesetze ändern, damit Wien das umsetzen kann.

Die Linie, die Ludwig für die Digitalisierungsstrategie vorgibt: Man wolle keine Stadt der zwei (digitalen) Geschwindigkeiten – es müssten alle in der Bevölkerung von den Innovationen gleich profitieren und diese Innovationen leicht nutzen können. Hanke betonte daneben die wirtschaftliche Bedeutung: „Derzeit gibt es in diesem Bereich in Wien 56.000 Beschäftigte und 6000 Firmen.“ (stu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.11.2018)