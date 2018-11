Pressesprecher im SPÖ-Klub wechselt in Wiener Stadtpolitik

Der Kommunikationsleiter im SPÖ-Klub, Wolfgang Zwander, wechselt in die Wiener Stadtpolitik. Er ist ab Dezember Pressesprecher von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, teilte er am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der ehemalige "Falter"-Journalist war auch Sprecher von Nationalratspräsidentin Doris Bures und Ex-SPÖ-Klubobmann Christian Kern. Wer ihm im SPÖ-Klub folgt, steht noch nicht fest.

(APA)