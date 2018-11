Bei Streit um Gehweg verletzt: 67-Jähriger gestorben

Ein bei einer Auseinandersetzung mit fünf jungen Männern am 2. November in Wien-Favoriten lebensgefährlich verletzter 67-Jähriger ist seinen Verletzungen erlegen. Die Wiener Polizei bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienmeldungen. Der Mann war nach einem Fußtritt durch einen 18-Jährigen in der Sonnleithnergasse gestürzt und mit dem Kopf auf die Gehsteigkante gefallen.

Der Streit hatte sich auf offener Straße entwickelt. Eine Gruppe junger Männer - alle österreichische Staatsbürger - stand auf dem Gehsteig. Der 67-Jährige war mit seiner um ein Jahr älteren Frau unterwegs und dürfte die Gruppe aufgefordert haben, ein bisschen zur Seite zu gehen. Laut einem der Kontrahenten soll auch eine fremdenfeindliche Beschimpfung gefallen sein, was schließlich der Auslöser für die Tätlichkeiten gewesen sein könnte.

Die fünf pöbelten jedenfalls das Paar an und verwickelten den Mann in ein Handgemenge, bis der 18-Jährige dem Senior in den Bauch trat. Als der 67-Jährige auf dem Boden lag, soll noch ein 17-Jähriger nachgetreten haben. Dann flüchteten alle fünf. Die Aufzeichnung aus einer Video-Überwachungskamera einer Moschee in der Nähe des Tatortes führte zur Identifizierung der Täter. Der 18- und ein 17-Jähriger wurden festgenommen, die anderen drei Beteiligten wurden zunächst auf freiem Fuß wegen absichtlich schwerer Körperverletzung - nunmehr mit Todesfolge - angezeigt.

(APA)