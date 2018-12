Granate beim Keller-Entrümpeln in Wien gefunden

In einem seit längerer Zeit nicht mehr genutzten Kellerabteil in Wien-Favoriten hat der Enkel des verstorbenen Besitzers beim Entrümpeln am Donnerstagnachmittag eine Granate gefunden. Die umgehend in die Koliskogasse gerufenen Beamten stellten fest, dass sie noch funktionstüchtig war, berichtet die Polizei. Bei dem Kriegsrelikt handelt es sich um eine Schrapnell, also eine Granate, die mit Metallkugeln gefüllt ist. Sie wurde durch den Entminungsdienst abtransportiert.

(APA)