Bursche brach in Indoor-Spielplatz in Wien-Favoriten ein

Ein 18-jähriger Bursche ist in der Nacht auf Freitag durch ein Fenster in einen Indoorspielplatz in Wien-Favoriten eingedrungen und mit geringer Beute geschnappt worden. Eine Mitarbeiterin hatte auf ihr Handy eine Meldung bekommen, dass die Alarmanlage deaktiviert worden war und sofort die Polizei verständigt.

Über die Videoüberwachung war es der Frau möglich, das Geschehen in den Räumlichkeiten zu verfolgen, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer am Freitag. Die Beamten umstellten das Gebäude und forderten den Täter auf, herauszukommen. Der 18-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen, bei ihm wurden aus dem Automaten gestohlene Münzen gefunden.

(APA)