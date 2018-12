Wiener Grüne: Die Zukunft der Unterlegenen

Die Enttäuschung muss enorm gewesen sein. Bis zum letzten, vierten Wahlgang lag Peter Kraus, der Favorit für die Nachfolge von Maria Vassilakou, in Führung. Dann überholte Sozialsprecherin Birgit Hebein den 32-jährigen Hoffnungsträger bei der grünen Spitzenwahl aber doch noch. Damit wird Hebein die Partei in die nächste Wien-Wahl führen und am heutigen Samstag am grünen Parteitag eine Grundsatzrede zur Zukunft der Wiener Grünen halten. Hebein wird auch (voraussichtlich) im Juni Vizebürgermeisterin sowie Stadträtin für Verkehr und Stadtplanung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.12.2018)