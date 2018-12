"Irgendwann endet es im Stacheldraht": Vassilakou heizte für Hebein ein

Die Wiener Grünen haben sich am Samstag - nur wenige Tage nach der Kür der neuen Spitzenkandidatin Birgit Hebein - zu einer Landesversammlung getroffen. Höhepunkt ist somit Hebeins erster großer Auftritt vor der eigenen Basis, der noch am Vormittag auf dem Programm steht. Zu Beginn ergriff allerdings Noch-Frontfrau Maria Vassilakou das Wort vor rund 200 "lieben Frühaufstehern".

"Heute bin ich bloß die Vorband. Der heutige Tag gehört Birgit", meinte die Vizebürgermeisterin und Stadträtin gleich zu Beginn ihrer dann doch etwa 20-minütigen Rede. Man solle sich "die Tränen der Rührung oder der Freude - je nachdem" für ihre Abschiedsrede bei der nächsten Landesversammlung aufsparen.

Vassilakou streute ihrer designierten Nachfolgerin Rosen. Hebein sei "eine prononcierte Sozialpolitikerin, ein unermüdliches Arbeitstier und ein strategischer Kopf - also: Es kommt was auf uns zu." Aber es komme auch etwas auf die neue Spitzenkandidatin zu. Hebein habe aber die "Demut, Beharrlichkeit und Cleverness", um diese Aufgabe zu stemmen. Die Vizebürgermeisterin, die sich spätestens kommenden Juni zurückziehen wird, lobte zudem die erstmals durchgeführte Grüne Spitzenwahl als geglücktes "größtes Demokratieexperiment der österreichischen Parteienlandschaft".

Heftige Kritik an Türkis-Blau

Nun gelte es, der neuen Nummer eins "volle Rückendeckung" zu geben. Denn immerhin seien die nächsten Wahlen - sie finden regulär 2020 statt - von historischem Ausmaß, schrieb Vassilakou den Parteianhängern ins Stammbuch. Denn "Rechts mit Rechtsaußen" marschiere Schulter an Schulter und habe Wien als Hauptangriffsziel auserkoren. Es brauche Rot-Grün gerade in diesen Zeiten. "Es wird uns brauchen, weil es mit dem Verbot von strategisch ausgesuchten Kopfbedeckungen beginnt und mit Dingen weitergeht, die man nicht ablegen kann - mit der Hautfarbe oder der Art und Weise, wie man liebt", übte Vassilakou heftige Kritik an Türkis-Blau.

"Und irgendwann endet es einmal im Stacheldraht - wie zuletzt in Drasenhofen", verwies sie auf das umstrittene und inzwischen vorerst geschlossene Flüchtlingsquartier in Niederösterreich. Das Jugendamt habe die Pläne des blauen Landesrats (Gottfried Waldhäusl, FPÖ, Anm.), das "erste Lager" zu errichten, dankenswerterweise aufgehalten. "Aber man fragt sich: Wie lange noch?" Die Regierung ziehe "diese perfide Show" zudem parallel zu Gedenkveranstaltungen etwa anlässlich 80 Jahre Pogromnacht ab: "Wir sammeln uns in den Prunksälen der Republik und gedenken. Und gleichzeitig wird das erste Lager in Drasenhofen errichtet mit Stacheldraht drumherum, das im letzten Moment gestoppt wird." Insofern liege umso mehr Arbeit vor den Grünen. Zum Schluss versprach sie ihrer Nachfolgern volle Rückendeckung: "Ich bin unglaublich stolz auf dich. Viel Erfolg."

Hebein: "Meine Freude ist riesig"

Danach richtete Hebein erstmals das Wort an die Parteibasis und versicherte: "Meine Freude ist riesig." Die Koalition mit der SPÖ will sie fortsetzen, wie sie beteuerte - wobei sie die grünen Positionen künftig noch deutlicher artikulieren möchte. Sie machte allerdings auch keinen Hehl aus der Tatsache, dass sie "großen Respekt" vor den bevorstehenden Aufgaben hat.

"Leute, wir sind die einzige ökologische und solidarische Alternative in dieser Stadt", zeigte sich Hebein überzeugt. Genau vor acht Jahren und einer Woche habe Rot-Grün in Wien begonnen: "Wir können schon auf einige Erfolge zurückblicken." Hebein verwies etwa auf die 365-Euro-Jahreskarte: "Es gibt das, weil es uns Grüne gibt." Auch der jüngste Beschluss der neuen Bauordnung, in der der Fokus auf den sozialen Wohnbau gelegt wird, blieb nicht unerwähnt ("Leute, das ist historisch!").

Mehr Projekte wie Mariahilfer Straße

Die Mariahilfer Straße benutzt die Grün-Gemeinderätin nach dem Umbau (zur Fußgänger- bzw. Begegnungszone, Anm.) hingegen nicht mehr so oft wie vorher, wie sie verriet - da sie dort nicht mehr schnell radeln kann. Aber dies war nicht als Kritik, sondern als Lob an dem Projekt gedacht. Denn die Straße sei ein "Raum für alle" geworden, freute sie sich. Vergleichbare Strecken solle es künftig in jedem Bezirk geben, befand sie.

"Grün heißt, weniger Abgase, weniger Feinstaub", hielt sie fest. Dementsprechend erteilte sie dem Lobautunnel eine klare Absage. Außerdem wisse man, dass 250.000 Pendler "reinrauschen" in die Stadt. "Sobald wir das Thema City-Maut erwähnen, kommen wir wieder in eine Verteidigungshaltung", zeigte sie sich betrübt: "Leute, wir können mit viel mehr Selbstbewusstsein in so eine Diskussion reingehen." Die Maßnahme ist laut Hebein nicht gegen Pendler gerichtet. Denn auch diese würden im Stich gelassen, weil Niederösterreich keine Alternativen ermögliche.

"Klarer sagen, wo wir als Grüne stehen"

Die Koalition mit der SPÖ bis zum Ende fortzusetzen, sei eine "Frage der Vernunft". Zu jeglichen Spekulationen und Spaltungsversuchen sagte sie: "Nicht mit uns." Wobei sie allerdings hinzufügte: "Möglicherweise werden wir klarer sagen, wo wir als Grüne stehen."

Auch die eigene Partei - deren Chefin sie formal jedoch nicht ist - möchte sie ein "bisschen umbauen": "Ich möchte, dass wir schlagfertiger werden, dass wir mehr Aktionismus machen können." Wien, so sagte sie zum Abschluss, sei eine "bemerkenswerte, klasse, leiwande Stadt", das solle jedenfalls erhalten bleiben.

Dass Hebein bei der nächsten Wien-Wahl für die Grünen in der Spitzenposition ins Rennen geht, ist Ergebnis eines völlig neuen Abstimmungsprozederes. Anstatt in einer Landesversammlung haben die Wiener Ökos die Listenerste mittels Briefwahl gekürt, wobei sich Hebein gegen vier Kandidaten durchsetzen konnte.

In der heutigen Landesversammlung soll der Modus für die Erstellung der restlichen Liste beschlossen werden - wobei die Diskussion am Nachmittag dazu unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Diese Kandidatenkür, so viel geht aus den dazu vorliegenden Anträgen hervor, wird wohl weiterhin im Rahmen einer Landesversammlung erfolgen.

(APA)