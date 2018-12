Polizei sperrt Wiener Höhenstraße wegen Glatteis

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat sich in Wiens Randbezirken vielerorts Glatteis gebildet. Die Polizei riegelte deswegen die Höhenstraße im Wienerwald für den Verkehr ab. Die Straße bleibt den ganzen Montag über gesperrt. Auch die Busse der Linie 38A konnten am Sonntag bis Betriebsschluss nicht fahren, meldeten die Wiener Linien.

Auf den Ausweichstrecken bildete sich Stau. Montagfrüh kam es auch auf der A2 Süd-Autobahn, in der Fahrtrichtung nach Wien in der Höhe Stadtgrenze, zu einem 12 Kilometer langen Stau wegen Überlastung.

Bis Montag in der Früh muss vor allem im Osten Österreichs mit Glatteis gerechnet werden. Am Montag überwiegen in weiten Teilen des Landes die Wolken und es regnet häufig. Schnee fällt erst oberhalb von 1700 bis 2100 Metern.

(red.)