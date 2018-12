Central European University kommt nach Wien

Überraschung ist das keine: In Wien rechnete man ohnehin schon länger ziemlich fix damit („Die Presse“ berichtete), dass die CEU Budapest den Rücken kehrt. Nun ist es fix: Die CEU verlagert die US-Diplomstudiengänge nach Wien, - das sind aber de facto alle. Ab 2019 starten die Erstsemestrigen in Wien. Begonnene Studien werden in Ungarn beendet. Peu à peu wird sich damit also ein substanzieller Teil der Uni nach Wien verlagern

Die CEU behält aber ihre Akkreditierung als ungarische Universität und will "so lange wie möglich" in Budapest lehren und forschen. Die CEU ist derzeit in den USA und in Ungarn akkreditiert. Sie hat derzeit 1200 Studenten und bietet Studiengänge in Sozialwissenschaften, Wirtschaftsrecht etc. an.

„Ultimatum“ abgelaufen

Der Zeitpunkt der Verkündung des Umzuges hängt mit dem „Ultimatum“ zusammen, das die von US-Milliardär George Soros gegründete Privatuniversität der ungarischen Regierung gestellt hatte und das am 1. Dezember ablief. Man hatte gefordert, dass die Regierung das Abkommen, das einen Weiterbestand der Uni garantiert hätte, bis dahin unterfertigt. "Die CEU wurde hinausgezwungen", so der Uni-Rektor Michael Ignatieff in der aktuellen Aussendung. Man habe alles getan, um den ungarischen Gesetzen zu entsprechen. Diese verlangen unter anderen, dass Privatunis in ihrem Ursprungsland (in dem Fall. USA) einen Campus betreiben und dass es einen Rahmenvertrag mit der ausländischen Regierung gibt. Die CEU vereinbarte daraufhin eine Zusammenarbeit mit dem New Yorker Bard College und der Bundesstaat New York erklärte sich bereit, den geforderten Vertrag abzuschließen. Allerdings unterschrieb die ungarische Regierung dann eben nicht.

Die politische Vorgeschichte reicht in das Jahr 2017 hinein. Im Vorfeld der Parlamentswahlen im April 2018 attackierte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban George Soros. Er hole Migranten nach Europa. Auch die Uni-Gesetzgebung wurde von Kritikern als Teil der Anti-Soros-Kampagne gesehen.

Gelände des Otto-Wagner-Spitals

Die Umsiedlung nach Wien erfolgt in zwei Schritten. 2019 starten eben alle Erstsemestrigen - gerechnet wird mit 500 - in einem noch nicht bekannt gegebenen Zwischenquartier. Der Vollbetrieb auf auf dem Gelände des Otto-Wagner-Spitals im 14. Bezirk, das im Rahmen der Spitalreform abgesiedelt wird, wird 2023/2024 beginnen

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) freut sich über den Umzug. Es sei jetzt wichtig, "dieser renommierten und gleichzeitig so sozial ausgerichteten Universität ein herzliches Willkommen zu bereiten", wurde er am Montag in einer Aussendung zitiert.

(Red.)